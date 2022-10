Chicago Med - S06 E13 - Savoir s'entourer

Après un accident de la route, Goodwin se retrouve dans une situation cauchemardesque. Elle se sent obligée de venir en aide au petit garçon qu’elle a renversé ainsi qu’à sa mère. Elle reçoit alors le soutien du docteur Charles et de son ex-mari, Bert. L’attitude fuyante de Natalie commence à attirer les soupçons de Will et provoque l’incompréhension de Crockett, ce qui fait naître des tensions entre les deux hommes. April fait équipe avec le docteur Archer pour s’occuper d’un patient et se risque à lui suggérer un protocole inhabituel. De son côté, Ethan surveille Dean d’un œil tout en essayant de raisonner Goodwin, trop impliquée émotionnellement concernant le petit garçon qu’elle a renversé.