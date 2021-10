Chicago Med - S06 E14 - Période d'essai

Les étudiants en troisième année de médecine commencent leur période d'essai aux urgences. Maggie suit de près Vanessa Taylor. Mais en voulant l'aider, elle met Vanessa dans une situation délicate vis-à-vis du docteur Choi et compromet sa formation. Carole, la mère de Natalie, est sujette à des syncopes. Natalie tente malgré tout de dissimuler le fait qu'elle a enfreint les règles pour la soigner. Will commence à avoir de sérieux doutes. Un jeune homme souffrant d'une appendicite refuse de se faire soigner en expliquant qu'il doit souffrir pour rejoindre le monde réel. Exaspéré, le docteur Dean Archer s'en prend au docteur Charles qui propose une approche plus douce.