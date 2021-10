Chicago Med - S06 E15 - Libre consentement

Carol est admise aux urgences. S'agit-il d'une défaillance hépatique dûe au traitement de Kender Pharma ? Natalie et Will tentent d'y voir plus clair. Ethan et Dean s'occupent de Mindy, atteinte d'un hémangioblastome, qui refuse de se faire opérer. Ramona réapparaît, transformée.