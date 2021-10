Chicago Med - S06 E16 - Le temps de guérir

Carol se voit offrir une nouvelle chance de survie lorsqu’un nouveau cœur est acheminé aux urgences. Cependant, Crockett et le docteur Latham informent Natalie que le cœur est imparfait et nécessitera une intervention chirurgicale supplémentaire avant d’être implanté sur madame Conte. Ethan décide de mettre les choses au clair avec Dean, mais les deux hommes se retrouvent interrompus par Neil Dietrich, un patient délirant, qui blesse gravement Ethan. Will et April se retrouvent alors aux prises avec Dean, qui semble vouloir contrôler tout le protocole de soins d’Ethan, quitte à le mettre en danger.