Chicago Med - S06 E3 - Si loin, si proches

Pressé par Goodwin, Ethan réaffecte April aux urgences contre son gré. Avec le docteur Charles, qui compte bien empêcher sa femme de l'éloigner de sa fille, elle s'occupe de Lisa, qui a un comportement étrange. Will lance son essai clinique et propose à Ruben, son patient, de l'y intégrer. Mais sa fille s'y oppose. L'état de Ruben s'aggrave. Crockett prend en charge Megan, une de ses conquêtes blessée à l'arme blanche. Elle doit se marier et aimerait ne pas être opérée. Crockett cède, mais son état se dégrade. A son réveil, son fiancé est là et Crockett s'efface. Natalie essaie de poser un diagnostic en téléconsultation auprès de Ida, qui refuse de venir à l'hôpital à cause de son âge.