Chicago Med - S06 E4 - Mieux c'est trop

Une jeune femme qui a reporté ses soins à cause de l'épidémie de la Covid, découvre qu'elle est atteinte d'un cancer à un stade avancé. Crockett et Natalie font tout pour essayer de la sauver, quitte à enfreindre les règles. Will rencontre des difficultés pour trouver des candidats pour son essai clinique. Il décide de contacter un cardiologue d'un autre hôpital, mais ce dernier lui propose un marché qui n'est pas très éthique. Sous pression en pleine pandémie, Ethan réagit violemment face à un patient qui veut superviser lui-même ses soins. Le docteur Charles aide Ethan à comprendre que lui aussi, doit faire face à son obsession de la perfection.