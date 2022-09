Chicago Med - S06 E5 - La voix de la déraison

Au lendemain de son "écart de conduite" avec Crockett, Natalie pense plus prudent de tenir ses distances, causant son incompréhension. Will et April poursuivent leur test pour traiter l’insuffisance cardiaque et retrouvent un patient récemment guéri du Covid-19, Alvin Booker, qui semble être un candidat idéal. Noah doit soigner un ancien médecin très respecté de son quartier, apparemment victime d’intoxication au monoxyde de carbone.