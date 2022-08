Chicago Med - S07 E01 - Un retour sous conditions

Natalie quitte la ville. April est en formation et Ethan en rééducation. Matt Scott, Stevie Hammer, Dylan Scott et Vanessa, la nouvelle interne, intègrent les urgences, désormais dirigées par Archer. Goodwin accepte de réintégrer Will s'il lui apporte la preuve que Scott fait un mauvais usage du Vas-COM, un moniteur de débit cardiaque. Scott aurait été acheté par les laboratoires Vasik qui le fabriquent. Dylan soigne Malik, un petit garçon mordu par un serpent. Avec Stevie, il s'occupe de Jasmine, une fillette victime d'un AVC. Archer essaie de convaincre Emma et Gemma, deux vraies jumelles, de le laisser opérer Gemma, atteinte d'un problème ovarien, avec l'aide du docteur Charles. Crockett soigne une patiente de l'essai clinique de Will. Leurs avis divergent sur la procédure à suivre.