Chicago Med - S07 E02 - Les petites victoires

Après avoir accepté d’être l’agent "infiltré" de Goodwin au sein de l’hôpital, Will décide d’enquêter en soins intensifs pour tenter de prouver que Cooper incite les autres médecins à utiliser le Vas-COM. Goodwin est victime d'un malaise devant Crockett qui l’encourage à aller consulter l’endocrinologue, le docteur Yang. Vanessa et le docteur Archer reçoivent un patient gravement blessé lors d’un accident de moto et n’ont pas le même point de vue sur le protocole à suivre. Crockett conseille alors à Vanessa de s’affirmer, quitte à se mettre le docteur Archer à dos. Dylan Scott et le docteur Charles s’occupent d’une patiente, avocate des droits de l’homme pour l’UNICEF, qui montre rapidement les signes d’un trauma refoulé. Les docteurs Hammer et Halstead doivent soigner un jeune homme qui présente des symptômes de diabète et se retrouvent rapidement aux prises avec sa mère, un peu trop envahissante au goût de Will.