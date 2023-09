Chicago Med - S07 E06 - Suivis de près

Stevie doit emmener Terri, gravement blessée, à l'hôpital. Elle doit affronter les regards surpris de ses collègues et du personnel qui découvrent que sa mère vit dans la rue. Dylan reconnaît le père d'une patiente avec qui il a eu affaire quand il était policier. Cette histoire altère son jugement. Le docteur Marcel doit faire face à un dilemme. Un homme est admis en état de mort cérébrale tandis qu'un patient du docteur Blake attend désespérément un foie. Grâce au docteur Cooper, un patient est sauvé in extremis mais Goodwin soupçonne que le Vas-Com serait à l'origine du décès d'une patiente...