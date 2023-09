Chicago Med - S07 E07 - Un rond dans un carré

Le docteur Marcel doit aider le docteur Blake à effectuer une greffe de foie, mais celui du donneur s’avère trop volumineux pour l’abdomen du receveur. Vanessa a du mal à se sentir légitime au sein des urgences, et lorsqu’elle apprend que Goodwin et le docteur Charles connaissent ses liens avec Maggie, cela n’arrange rien. Will s’efforce toujours d’obtenir des aveux de la part de Cooper, et voit dans la conférence à laquelle ils doivent assister ensemble une opportunité de le pousser à se confier.