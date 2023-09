Chicago Med - S07 E09 - Une surprise sous le sapin

Will obtient la preuve de la fraude de Vasik et de l'implication de Cooper. Kalmick exige d'attendre la décision du conseil. Will et Scott s'occupent de Lily, un bébé déshydraté. Crockett et Blake vont greffer un nouveau foie à Reuben. Stevie s'occupe de Eve, qui a eu des convusions et Archer prend en charge Kyle Liddell, après une tentative de suicide. Il le confie au docteur Charles. Il n'est pas suicidaire, mais schizophrène. Devant l'impatience d'Archer, il lui propose de tester un simulateur d'immersion dans l'univers d'un psychotique qui lui ouvre les yeux.