Chicago Med - S07 E10 - Le droit de ne pas savoir

Au lendemain du scandale autour du Vas-COM, Goodwin doit faire face à un séisme au sein de l’hôpital et à la défiance du Conseil à son égard. Elle décide alors de donner sa chance au nouveau responsable de la conformité, Randall Shentu. Crockett et Blake tentent de sauver un patient qui doit recevoir une greffe du rein et dont le fils souffre d’un autisme sévère. Will et Stevie reçoivent un père et son fils originaires d’Haïti et face à une révélation difficile, le jeune homme décide de mentir à son père au sujet du diagnostic. Vanessa demande l’avis du docteur Charles à propos d’une adolescente qui a fait un malaise au collège et dont la mère reste mystérieusement introuvable.