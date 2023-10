Chicago Med - S07 E14 - Poumon d'acier

Daniel croise Lonnie, son ex-thérapeute, qui l'évite. Sharon confie une patiente des urgences à Vanessa et Randall. Dylan et Stevie s'occupent de Terrel, retrouvé inconscient. Maggie, qui attend le résultat de sa biopsie, accompagne Will, qui va prodiguer des soins à domicile à Ellis. Celle-ci vit depuis son enfance avec un poumon artificiel. Blake et Crockett effectuent une greffe de foie d'un père vers sa fille . La greffe est un succès.