Chicago Med - S07 E15 - Flic un jour…

Les instincts de flic de Dylan rejaillissent lorsqu’il prend en charge une patiente qu’il soupçonne de trafiquer de la drogue pour un réseau de la mafia serbe. Le docteur Charles et Vanessa reçoivent une femme qui se plaint d’être infestée de mites. Pourtant, elle refuse d’être traitée pour psychose. Le docteur Charles se tourne alors vers Lonnie pour obtenir des informations et des conseils. Crockett et le docteur Blake doivent effectuer une transplantation du foie sur un patient et faire équipe avec le docteur Morris, chirurgien cardiaque, qui prend immédiatement le docteur Marcel en grippe. Will est approché par Randall Shentu et Kalmick qui lui apprennent qu’il doit toucher une énorme somme en tant que lanceur d’alerte après le scandale autour du Vas-COM. Mais très vite, on lui demande de faire un sacrifice qu’il n’est pas certain de vouloir faire...