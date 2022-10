Chicago Med - S07 E18 - Derrière les apparences

Archer et Hannah rencontrent des divergences d’opinion à propos d'une patiente étroitement liée à Goodwin. Après qu'un patient a été grièvement blessé par balle par un inconnu qui semble s’être introduit chez lui, Dylan et Crockett aident la police à mener l'enquête. Maggie et Will s’efforcent de protéger une patiente qui se trouve illégalement dans le pays.