Chicago Med - S07 E19 - Une intime conviction

Will et Hannah tentent de sauver le bébé d'une mère porteuse. Un ancien patient de Lonnie mène une grève de la faim. Ethan et Archer soignent un patient qui était proche du père d'Ethan, décédé. Dylan et Maggie sont confrontés à une patiente ivre qui prétend être sobre.