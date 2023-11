Chicago Med - S07 E22 - La dernière ligne droite

Will et Hannah ne sont pas d'accord concerant un patient qui a besoin d'une greffe du rein. Crockett doit prendre une décision difficile alors que Blake est opérée. Ethan et Archer s'occupent du fils de Peter Kalmick, responsable du service juridique de l'hôpital. La famille Goodwin s'agrandit.