Chicago Med - S07 E4 - Avis divergents

Dylan s'interpose entre la police et Roland, son jeune protégé schizophrène en pleine crise. Il le ramène à l'hôpital aux soins du docteur Charles. Vanessa, qui craque pour Crockett, et Stevie prennent en charge Ashley, atteinte d'un gliome malin depuis trente ans qui refuse de se soigner. Will s'occupe de Pete qui boit un élixir anti gueule de bois. Crockett soigne Vishal Kumar qui a tous les syptomes d'un anévrisme aortique.