Chicago Med - S07 E5 - A trop vouloir en faire…

Une fenêtre s’ouvre pour Will lorsque le docteur Cooper l’invite à un congrès où le Vas-COM sera à l’honneur et Goodwin l’encourage à y participer. Mais lorsque Will et Stevie doivent s’occuper d’une patiente qui semble être une candidate éligible au dispositif controversé, il se retrouve face à un cas de conscience. Dylan et le docteur Charles font équipe pour gérer les difficultés d’une famille dont le plus jeune fils, prétendument atteint d’un T.D.A.H., a blessé son frère aîné à la tête. La situation ne s’améliore pas lorsque Vanessa, de plus en plus éprouvée par le rythme de l’internat, commet une erreur qui pourrait mettre en péril la vie du jeune garçon blessé à la tête. Crockett soigne une patiente qui s’avère être la fille du Docteur Blake, brillante chirurgienne spécialiste en greffes. Cette dernière devient alors interventionniste à l’extrême et Crockett constate qu’à défaut de le soutenir, Dean laisse faire et courbe l’échine devant sa consœur, très influente au sein de l’hôpital.