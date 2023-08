Chicago Med - S08 E03 - Nouveaux protocoles

Goodwin met en place la gestion de la pénurie. Charles et Cuevas accueillent David, le jeune schizophrène de retour en pleine crise pendant que Asher prend en charge son père, Eric, qui s'écroule aux urgences. Ethan s'occupe de Liza, enceinte, qui refuse d'être soignée par "une droguée". Il écarte Hannah, qui le vit très mal. Will soigne Indrani, allergique et infectée par une bactérie résistante. Goodwin prive Will du traitement efficace et sans danger pour sa patiente. Crockett et Vanessa s'occupent de Marcus, aux vertèbres endommagées. Abrams refuse de l'opérer à cause d'un problème sanguin qui se résoud de manière spectaculaire.