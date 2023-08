Chicago Med - S08 E04 - Rupture de stock

En apprenant que le docteur Blake part exercer à Boston, Crockett essaie de l’intercepter et se retrouve pris dans un effondrement sur la ligne du nouvel hyper train, qui le rapproche de manière imprévue de Jack Dayton, le concepteur de ce train. Les médecins urgentistes de Gaffney sont toujours aux prises avec les ruptures de stock en matériel pharmaceutique. Hannah reçoit une patiente enceinte qui se plaint de maux de dos et doit faire face aux réserves de Dean, pris entre le manque de fournitures et sa défiance vis-à-vis des compétences du docteur Asher. Will et Vanessa doivent soigner une femme qui souffre d’une infection urinaire et apprennent que le seul traitement capable de la sauver n’est disponible nulle part. Ethan et Kai, face à la pénurie de systèmes d’aspiration, doivent recourir aux moyens du bord pour faire un drainage pleural à un patient. Le docteur Charles doit secourir son thérapeute, qui fait un malaise en plein milieu d’une séance.