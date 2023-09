Chicago Med - S08 E06 - Le beau docteur

Ethan prend en charge Pénélope, qui rejette son bébé de peur de lui faire du mal. Charles soupçonne une dépression post-partum. Will s'occupe de Maria, une restauratrice italienne qui le connaît depuis toujours. Il la confie à Crockett, devenu la coqueluche des médias et la vedette de l'hôpital. Hannah reçoit Caitlin, qu'elle doit opérer d'urgence à cause d'une grossesse extra-utérine, mais qui refuse la chirurgie. Vanessa et Maggie soignent Samir, qui dirige une fondation pour la santé dans le monde.