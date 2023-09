Chicago Med - S08 E07 - Coup de blouse

L'hôpital est en rupture de blouses, ce qui force les employés du Chicago Med à s’adapter. Sharon bataille pour faire entendre raison au directeur financier de l’hôpital, qui fait la sourde oreille. Ethan reçoit un prisonnier de la prison du comté de Cook, blessé par un codétenu qui s’avère être nul autre que Sean Archer, le fils de Dean. Will et Hannah s’occupent d’une jeune patiente enceinte qui a besoin d’une césarienne d’urgence. Maggie prépare un colis pour Vanessa et reçoit une visite inopinée qui la place à nouveau dans une situation délicate vis-à-vis de Ben. Crockett et le docteur Charles soignent une ancienne patiente du docteur Blake, qui a reçu une greffe rénale. Elle présente des signes de psychose.