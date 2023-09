Chicago Med - S08 E09 - Le bloc 2.0

Ethan va quitter les urgences pour faire des consultations itinérantes avec April. Daniel craque pour Liliana, une chanteuse amateure qui s'avère être femme de ménage à l'hôpital, ce qui le perturbe. Dayton offre au Chicago Med un bloc opératoire high tech piloté par ordinateur. Will s'occupe de Richard, blessé au visage, atteint d'un cancer inopérable. Asher et Charles prennent en charge Paul, tombé dans un escalier. Jessica, sa fille, est certaine qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Grant doit être opéré d'urgence. Au bloc, Hannah s'inquiète du comportement de Asher. Ethan s'occupe de Afonso, le père d'April, qui souffre douleurs thoraciques. L'anxiété gagnent les futurs mariés qui s'interrogent sur leur avenir. Will et Dayton convainquent Crockett d'opérer Richard dans le bloc 2.0. Il vit mal la présence des invités de Dayton et le fait que l'ordinateur tente de prendre le pouvoir. L'opération est un succès. Ben découvre le secret de Maggie et prend ses distances. Elle est dévastée. Charles prouve que Richard est atteint d'un mal qui se soigne et réussit à inviter Liliana. Grant est tiré d'affaire et Asher avoue à Hannah que ses reins sont en piteux état. Ethan découvre une malformation cardiaque chez Afonso. Au mariage, Kalmick apprend que Dayton a pris le contrôle du Chicago Med.