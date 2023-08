Chicago Med - S08 E01 - Entre deux feux - Premières minutes

Will et Dylan, enfermés dans l’immeuble en feu appartenant à Will, portent secours à Goran, qui est toujours inconscient. Une fois Hannah et lui à l’abri et en partance pour l’hôpital, Dylan finit par retrouver Milena, qui est gravement blessée. En apprenant que Goran a besoin d’un nouveau foie pour survivre et pour faire face à une lourde perte, Dylan fait alors pression sur Crockett pour qu’il accepte de l’opérer. Malheureusement, Goodwin vient annoncer de nouvelles pénuries, notamment en produits sanguins labiles, ce qui compromet grandement les interventions au bloc. Daniel Charles et sa nouvelle collègue, le docteur Cuevas, reçoivent un jeune patient qui présente des symptômes de schizophrénie.