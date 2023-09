Chicago Med - S08 E10 - Une lueur d'espoir

Charles et Cuevas soignent une patiente âgée dont le petit-fils souffre d’une déficience mentale. Will s’occupe d’une jeune patiente nageuse de haut niveau atteinte d’une rare maladie cardiaque. Face à l’insistance de Petra, Crockett envisage d'utiliser la salle d'opération 2.0 pour une intervention sur un patient qui ne peut plus s’alimenter normalement. Asher et Lieu sont envoyés sur une opération de sauvetage pour retrouver une femme enceinte, perdue dans les bois. Maggie se confie à Sharon à propos de ses problèmes conjugaux. Daniel Charles continue à fréquenter Liliana.