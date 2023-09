Chicago Med - S08 E11 - Un pas de côté

Crockett et Charles soignent un ami de Justin, qui a des pertes de mémoires après une chute d'un mur d'escalade. Charles et Justin se rendent compte que son accident n'est pas la seule cause de ses troubles cognitifs. Maggie et Will aident un suspect de vol et d'homicide. Hannah et Archer utilisent le nouveau programme d'intelligence artificielle sur la consommation d'opiacés. Mais Hannah comprend qu'il peut entraîner de graves erreurs de diagnostic.