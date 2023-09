Chicago Med - S08 E12 - Diagnostic en réseau

Dans la rue, Maggie et Sharon s'occupent de Rose et Paola, percutées par un chauffard. Rose part en ambulance et Paola en voiture avec Sharon et Maggie qui doit la soigner pendant le trajet. Aux urgences, Dayton présente le docteur Grace Song, chargée d'optimiser les outils et les conduites de chacun. Will prend en charge Jason, un petit garçon apathique et confus. Les parents révèlent qu'ils ont déjà perdu un fils de convulsions inexpliquées.