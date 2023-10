Chicago Med - S08 E14 - La dernière chance

Crockett s'en remet à 2.0 pour sauver la main coupée d'un ouvrier du bâtiment. Charles et Goodwin ne sont pas d'accord alors que les négociations entre la direction de l'hôpital et le syndicat des agents d'entretien s'éternisent. Hannah se bat pour qu'une mère et son nouveau-né ne soient pas séparés.