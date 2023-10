Chicago Med - S08 E15 - Le piquet de grève

Daniel doit quitter Liliana et la manifestation des agents d'entretien en grève pour s'occuper de David, jeune schizophrène de retour aux urgences, affirmant qu'il est mort. Alors que l'entretien des urgences devient problématique à cause de la négligence des intérimaires, Will s'occupe de Walter, diabétique dont la fièvre ne tombe pas. Il développe un rash inexpliqué. A la neuvième étape de son rétablissement, Sean essaie de demander pardon à Archer qui se défile pour s'occuper de Deanna, qui souffre de vomissements. Il retire un amas de cheveux de son estomac, mais elle nie. Crockett doit opérer Abby dont la jambe a été prise dans un engin agricole. Malgré l'intervention de Maggie, il la signale aux services sociaux.