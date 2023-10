Chicago Med - S08 E16 - Un père aimant

Will et Nellie ont toutes les peines du monde à diagnostiquer une patiente atteinte d'une maladie rare. L’équipe des pompiers et le personnel médical mettent tout en œuvre pour libérer un tout jeune père en pleine crise paranoïaque qui s’est retrouvé coincé dans la salle d'IRM. Kaï voit son ego mis à rude épreuve.