Chicago Med - S08 E18 - La meilleure maman du monde

Archer a besoin d'une greffe de rein. Il refuse d'en parler à Sean et remet en cause Charles au sujet d'un patient qui choisit la paralysie plutôt que l'opération. Maggie résiste à Grace, dont elle juge les innovations nuisibles aux patients. Après avoir lu le différentiel proposé par le programme de Grace, la patiente de Will exige des soins inutiles et coûteux. Charles met en doute le projet de Liliana, qui souhaite acquérir une maison. Hannah perd une patiente qui a négligé ses symptômes au profit du bien-être de son enfant. Elle décide d'avertir Sean de la gravité de l'état de son père. Charles avoue à Liliana qu'il a agi par égoïsme par peur de ne plus avoir de place dans sa vie future. Avec l'aide de George, Goodwin découvre que Jack Dayton souhaite transformer le Chicago Med en établissement hospitalier à but lucratif. Tout repose sur le vote du conseil.