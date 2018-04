Chicago Med - Saison 02 Episode 01 - La médecine de l'âme (les premières minutes)

Un cas urgent se présente à l'hôpital de Chicago. Cheryl Martin, une jeune femme gravement blessée, et arrivant quasiment au terme de sa grossesse, est transportée à l'hôpital. Elle est victime, avec son père, d'un accident de la route. Toute l'équipe se mobilise pour la réanimer. Mais alors que les docteurs Manning et Connor tentent de la garder en vie, un drame vient s'ajouter... Pour en savoir plus, rendez-vous mercredi 18 avril à 19h20 sur TF1.