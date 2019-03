Chicago Med - Saison 02 Episode 19 - Piratage

L'hôpital est la cible de hackeurs qui bloquent le système et exigent une rançon. Goodwin refuse de payer. Dans la désorganisation générale, Natalie soigne Desmond, un petit garçon qui n'arrive plus à respirer. Ethan s'occupe de Jason, blessé par balle, et Will de Lyla, blessée à la tête, qui s'avère être la nouvelle compagne de Bert, le mari de Goodwin. Malgré la mise en garde du docteur Charles, Sarah sombre dans la paranoïa et chacun est à bout de nerfs. Ethan et Noah parviennent à localiser la balle avec les moyens du bord et convainquent Connor d'opérer. Goodwin et Maggie règlent leurs comptes avec Bert. Will découvre que Lyla cache un lourd secret. Elle avoue à Goodwin qu'elle souffre d'une maladie dégénérative qu'elle a caché à Bert. Malgré les ordres de Goodwin, furieuse, quelqu'un paie la rançon et le système informatique est restauré.