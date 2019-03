Chicago Med - Saison 02 Episode 22 - Maître de sa propre chance

C'est le jour des affectations. Jeff a obtenu le poste de médecin urgentiste qu'il souhaitait. April et Ethan prennent en charge Gary Foster, heurté par un taxi pendant que Natalie et Will essaient de soigner Allison, une adolescente fiévreuse et confuse. Jeff s'occupe de Keoni, qui a un clou dans le pied. Connor pense que la place de Robin n'est pas en psychiatrie. Malgré les mises en garde du docteur Charles, il parvient à la faire sortir du service.