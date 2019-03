Chicago Med - Saison 03 Episode 1 - Secrets et mensonges

Natalie prend en charge Brian Cutler, victime d'un accident avec sa femme, Judith, soignée par Will, qui veut absolument parler à son mari inconscient. Connor s'occupe de Robin qui rentre à la maison mais doit faire face à certains symptômes durant sa convalescence. Le docteur Charles est cité comme témoin au procès de son agresseur, Jack Kellogg. Aidé par Doris et April, Ethan s'occupe de Ryan, un adolescent qui souffre d'une infection d'origine inconnue. L'attitude d'Ethan pousse Doris à soupçonner April de coucher avec lui. Elle ment et nie pour se protéger.