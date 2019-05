Chicago Med - Saison 03 Episode 12 - Marqué de naissance

Les docteurs Choi et Manning aident une adolescente à accoucher dans un campement pour sans-abri. La jeune fille mineure refuse d'aller à l'hôpital. Elle préfère abandonner son bébé plutôt que de retourner en foyer. Ava et Connor sont en désaccord sur le traitement à administrer à un garçon atteint de la mucoviscidose. L'état du garçon s'aggrave et finalement, ils réussissent à le sauver ensemble. Will tente de raisonner un patient souffrant d'un cancer de se faire soigner. Mais l'homme affirme qu'il veut mourir car sa vie est devenue un enfer. Le docteur Charles en apprend plus sur le père de Sarah.