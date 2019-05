Chicago Med - Saison 03 Episode 13 - Des bonnes et des mauvaises surprises

Après avoir assisté Ava Bekker sur une transplantation cardiaque qui échoue, Connor s'occupe de Dan, atteint d'une cardiopathie, dont l'état se détériore beaucoup plus vite que prévu. Le docteur Charles découvre que le père de Sarah est l'un de ses patients, atteint d'un trouble malveillant de la personnalité. Noah soigne Tessa, qui fête ses trente ans de mariage et souffre du dos. Ethan et Sthol ne sont pas d'accord sur la façon de traiter une jeune femme qui a perdu connaissance dans la salle d'attente. Aucun ne parvient à la ranimer. Natalie découvre que Sam, en état végétatif, est atteint d'une pneumonie suite à une négligence. Sa mère avoue avoir voulu le libérer de son état. Contre l'avis de Natalie, Will prévient la police. Ava et Connor se disputent le cœur d'un donneur. Connor l'obtient après avoir traité Dan pour en faire un meilleur candidat pour la greffe. Charles tente de protéger Sarah. Son père la monte contre lui, mais elle finit par voir clair dans son jeu. A la surprise générale, Tessa accouche d'une petite fille.