Chicago Med - Saison 03 Episode 14 - Mesures de confinement

Le kidnapping d’un bébé pousse Goodwin à établir une mesure d’urgence et à placer l’hôpital en confinement pour la journée. Alors qu’un patient qui a reçu un coup de couteau dans le cœur est entre la vie et la mort, le docteur Rhodes, invité à un congrès, doit trouver un moyen pour pouvoir s’introduire dans les urgences et aider April et Ethan. Natalie et Will doivent traiter un patient en phase terminale d’un cancer. Ils sont en désaccord sur la manière de le soigner. Maggie doit faire face au manque d’effectifs et prend une décision qui pourrait remettre en cause sa carrière…