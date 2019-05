Chicago Med - Saison 03 Episode 16 - Une vérité qui dérange

Le père de Sarah est admis aux soins intensifs, en attente d'un cœur. Elle refuse de le voir. April et Noah s'occupent de Henry Lee. Atteint d'un cancer en phase terminale, il refuse tout soin. April lui promet de retrouver son fils, qui est fâché avec lui depuis des années. Ethan et Will s'occupent de Bo et Carter, gravement brûlés en fabriquant de la drogue. Carter est le filleul de Goodwin et le fils d'importants donateurs de l'hôpital. Il affirme que Bo est le responsable, mais tout indique le contraire. Natalie prend en charge une petite fille qui a mal au ventre. L'examen révèle qu'elle a les organes génitaux internes d'un garçon. Sa mère souhaite qu'on les lui retire. Il manque un instrument chirurgical à la fin d'une intervention menée par Ava at Connor. Ava est la responsable, mais Connor endosse la faute devant Latham. Noah se fait passer pour le fils de Henry, qui n'est pas venu. Henry meurt en paix. Sarah est ébranlée. Natalie persuade la mère d'Emma de lui laisser le choix quand le moment viendra. Goodwin convainc Carter de se dénoncer.