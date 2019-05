Chicago Med - Saison 03 Episode 18 - Fusillade meurtrière

Une fusillade a éclaté dans un parc de la ville. Les blessés arrivent en nombre aux urgences de l'hôpital. Le service est rapidement débordé et le protocole d'urgence n'est pas adapté à un événement de cette ampleur. Toute l'équipe soignante est obligée d'improviser et les victimes sont soignées dans tous les espaces disponibles de l'hôpital. La situation se complique d'autant plus que le tireur, lui-même blessé, s'est glissé parmi les victimes amenées aux urgences...