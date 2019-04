Chicago Med - Saison 03 Episode 2 - 100% Bio

Le docteur Manning prend des mesures drastiques pour traiter une patiente enceinte qui, par son régime trop restrictif, met son bébé en danger. April et Ethan se disputent au sujet d’un patient habitué de l’hôpital, pour qui le docteur Choi veut entreprendre une procédure à risque. Alors que le docteur Rhodes jongle entre ses obligations personnelles et professionnelles, le stress engendré par sa situation semble lui faire commettre des erreurs regrettables. Le docteur Charles et le docteur Reese n’arrivent toujours pas à s’entendre sur leur manière d’envisager leur rôle de psychiatres.