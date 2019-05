Chicago Med - S03 E20 - Point de chute

Le docteur Rhodes remet en question sa décision quant à s’écarter de l’opération qui consiste à séparer les jumelles siamoises. Ethan et April se rendent au campement de mineurs pour endiguer une épidémie d’hépatite mais une surprise de taille les attend. Natalie et Will soignent Laura, la jeune sans-abri qui avait fait adopter son bébé et qui est atteinte d’une double hépatite. Sharon est contrainte de déterrer de vieux démons lorsque Bert, son ex-mari, est admis aux urgences après une tentative de suicide.