Chicago Med - Saison 03 Episode 3 - Automédication

Sommée par le conseil d'administration de faire des coupes budgétaires dans les urgences, Goodwin doit faire des choix difficiles qui ne sont pas très bien compris par le corps médical. Les docteurs Charles et Reese prennent en charge un patient qui s'est ouvert le ventre parce qu'il est convaincu qu'une personne vit à l'intérieur de lui. Les docteurs Choi et Manning tentent de sauver une jeune femme plongée dans le coma. Malgré tous les examens, ils ne savent toujours pas de quoi elle souffre. Les relations entre les docteurs Bekker et Rhodes sont toujours tendues.