Chicago Med - Saison 03 Episode 4 - Joyeuses fêtes

C'est bientôt Noël. Robin reprend son travail. Le Père Noël du quartier meurt d'une crise cardiaque dans la salle d'attente. Noah s'occupe d'un vieil homme fiévreux, sous l'œil vigilant d'April, et Ethan, d'un patient délirant lacéré de coupures. Le docteur Charles s'implique auprès de lui alors que Sarah se défile. Natalie s'occupe d'une future maman et Will de son mari, visiblement souffrant. Connor et Bekker travaillent ensemble sur une intervention délicate pendant que Robin, qui étudie une épidémie dûe aux rats, entend des bruits dans le plafond de son bureau. Les examens ne montrent rien. Elle craint pour sa santé mentale. Will découvre que le mari a peut-être été infecté par le virus du Zika. Mais celui-ci refuse d'en informer sa femme malgré le risque pour le fœtus.