Chicago Med - Saison 03 Episode 5 - Des hauts et des bas

Une jeune femme présentant les symptômes du virus HIV est admise aux urgences. Elle refuse de faire le test du SIDA. Goodwin et le docteur Choi tentent de la soigner sans trop puiser dans les réserves financières de l'hôpital. Natalie et Will cherchent à faire un diagnostic sur une adolescente atteinte d'une paralysie croissante. Noah se trouve confronté à son premier décès en tant qu'interne et doit faire face à la famille de la victime. Sarah continue d'éviter le contact avec les patients psychiatriques, alors que ses craintes vis-à-vis de sa sécurité sont de plus en plus fortes.