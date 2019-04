Chicago Med - Saison 03 Episode 6 - Un choix irréversible

Après avoir effectué plusieurs examens, le docteur Choi ne parvient pas à trouver le bon diagnostic pour un patient. Il demande à Reese de l'aider, mais elle perd son sang-froid et asperge le malade avec une bombe d'auto-défense. Will sauve une jeune femme prête à mettre sa vie en danger pour avoir un enfant. Natalie doit annoncer à une patiente que sa mère l'a faite stériliser à son insu lorsqu'elle avait 14 ans. Maggie a une idée pour trouver de l'argent pour les urgences. Robin ne supporte plus d'être considérée comme une malade mentale et choisit de quitter Chicago.