Chicago Med - Saison 03 Episode 7 - Un mal pour un bien

Ethan s'occupe de Leann, une jeune droguée incontrôlable qui vient d'accoucher dans la rue. Natalie prend en charge son bébé dont l'état est critique à cause du manque. Le seul moyen de le sauver serait le contact de la peau de sa mère. Sarah ne parvient pas à convaincre le docteur Charles de la reprendre dans son service. Will soigne Lyla, la compagne de Bert, l'ex-mari de Sharon. Lyla donne des instructions pour ne pas être ranimée et demande à Sharon de s'occuper de Bert quand elle ne sera plus là. Rhodes et Bekker partent s'occuper de Gary, coincé sous les décombres d'un immeuble. Les pompiers ont besoin de temps pour le dégager, mais Gary se vide de son sang. Il faudrait l'amputer, mais il refuse. Rhodes maîtrise l'hémorragie, mais l'amputation devient inévitable. Charles parvient à convaincre Leann de s'occuper de son bébé. Il est sauvé et confié aux services sociaux, mais Leann est anéantie.