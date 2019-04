Chicago Med - Saison 03 Episode 8 - 3 000 calories

Le docteur Choi doit traiter une patiente anorexique et se heurte aux difficultés que cela incombe. Après avoir été suspendue de ses fonctions pendant deux semaines, Sarah revient aux urgences et se trouve immédiatement mise à l’épreuve avec une malade pour le moins bavarde. Connor et Will se retrouvent aux prises avec les difficultés financières de l’hôpital et doivent faire un choix difficile. April et Natalie doivent s’occuper d’un patient atteint d’une infection inconnue, qui progresse à une vitesse fulgurante. Will essaie de créer des liens avec Owen, le fils de Natalie.